So viel Rente kassiert Thomas Gottschalk

«915 Euro und 79 Cent», sagte er dem Handelsblatt in einem Interview anlässlich seines 70. Geburtstages am kommenden Montag. «Das verdanke ich meiner Festanstellung beim Bayerischen Rundfunk in den 80er-Jahren.» Als Moderator habe er sich nie als Unternehmer gefühlt, «sondern immer nur Gesichtsvermieter», so Gottschalk.

Er stehe im Guinnessbuch der Rekorde für den längsten Werbevertrag der Weltgeschichte. Ein paar Jahrzehnte als Werbefigur für Haribo – das habe sich schon gelohnt, «allerdings für alle Beteiligten», so der TV-Dino (siehe Werbespot unten). Auf die Frage, wofür er das meiste Geld dann wieder ausgegeben habe, sagte er: «Für ein Schloss am Rhein, das mir nicht mehr gehört, und für eine Mühle in Malibu, die bis auf die Grundmauern verbrannt ist. Als Investor war ich super!» Das Schloss habe er mit Riesenverlust verkauft.

Mit dem Fernsehen von heute hadert der Entertainer. «Die Verantwortlichen beschreiten derzeit einen gefährlichen Irrweg», sagte er in dem Interview. «Die wollen Fernsehen demnächst online veranstalten. Das wird nicht klappen. [...] Ein paar öffentlich-rechtliche Traumtänzer glauben wirklich, dass die Kids irgendwann ihre Laptops aufklappen, um ‹Soko Kitzbühel› oder den ‹Bergdoktor› zu gucken. Viel Glück dabei!»

Auch er selbst sieht keinen Grund, seine Fernsehkarriere zu beenden. «Solange die Leute meine Rübe noch dort sehen wollen, wo sie mich schon immer gefunden haben, nämlich im linearen Fernsehen, halte ich sie, gut frisiert, ins Bild», scherzt Gottschalk. Ein Wechsel zu Youtube, nur weil es cool sei, hätte für ihn keinen Sinn. «Gegen pubertäre Influencer, die ihrem Publikum erklären, wie man Pickel ausdrückt, habe ich eh keine Chancen. Ich habe ja nicht mal die Pickel.» Wetten, dass..?

(L'essentiel)