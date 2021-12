Das erste Foto von Töchterchen Lilibet ist da

Auf diesen Moment haben Royal-Fans lange gewartet: Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) zeigen erstmals ihre sechs Monate alte Tochter. Ihr Foto-Debüt gibt Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, wie die Kleine mit vollem Namen heißt, auf der offiziellen Weihnachtskarte der Royals.

Auf dem Foto, das mit der Überschrift «Happy Holiday 2021» versehen ist, hält Meghan ihre Tochter stolz in den Armen und streckt sie in die Luft empor. Dabei strahlt die zweifache Mama über das ganze Gesicht. Neben ihr sitzt Prinz Harry, auf seinem Schoss hat es sich Sohn Archie (2) bequem gemacht. Auch die beiden lachen fröhlich.

«Lili hat uns zu einer Familie gemacht»

Zum Bild schreiben Harry und Meghan auf der Weihnachtskarte: «Archie hat uns zu Mutter und Vater gemacht, Lilibet macht uns zu einer Familie.» Und weiter: «Wir freuen uns sehr auf das Jahr 2022 und haben im Namen unserer Kinder bereits an mehrere Organisationen gespendet, die Familien ehren und schützen.»

Im Februar 2021 gaben Harry und Meghan erstmals bekannt, dass sie ihr zweites Kind erwarten. Am 4. Juni ist dann Töchterchen Lilibet in einem Krankenhaus in Santa Barbara zur Welt gekommen. Sie wurde nach ihrer Großmutter, Queen Elizabeth II. (95), benannt. Bis jetzt hatte die Öffentlichkeit das Kind noch nie zu Gesicht bekommen. Einzig in einem Kinderbuch von Meghan gab es Lilibet als Zeichnung zu sehen.

(L'essentiel/Lara Hofer)