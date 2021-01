So viel hat Jerry Stiller Angestellten hinterlassen

Jerry Stiller starb am 11. Mai 2020 im Alter von 92 Jahren in seiner Heimat New York. Neben seinen Kindern – Filmstars Ben und Amy Stiller – hat die Comedy-Legende in seinem Testament auch diverse wohltätige Organisationen berücksichtigt. Doch auch seine langjährigen Mitarbeiter schauten bei der Aufteilung seines 5-Millionen-Dollar-Vermögens nicht durch die Finger.

So bedachte Stiller seine Haushälterin, die zum Zeitpunkt seines Todes jedoch bereits verstorben war, sowie seine persönliche Assistentin mit jeweils 150.000 Dollar. «In Anerkennung ihrer außergewöhnlichen Leistungen», begründete Stiller die Summen. Jerry Stiller schrieb sein Testament bereits im Jahr 2010.

(L'essentiel/tha)