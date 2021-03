Britney Spears tanzt für ihre Fans in der Dusche

Seit der schockierenden «New York Times»-Doku «Framing Britney Spears» spricht die ganze Welt über die erfolgreiche Popsängerin. Doch Britney selbst nimmt es gelassen, auf TikTok und Instagram lenkt sie ihre Fans mit einem witzigen Posting ab.

In dem Clip ist zu sehen, wie Britney zu ihrem eigenen Hit-Song «Toxic» in der Dusche tanzt. Passend zum Beat drückt sie dabei ihr Gesicht gegen die gläserne Duschwand und macht quietschende Geräusche. In einem zweiten Clip taucht ihr Freund Sam Ashgari auf, der das Gleiche macht. Mit dem witzigen Posting gratuliert Britney ihrem Freund zum 27. Geburtstag.

«Na, wer hat es besser gemacht?»

«Herzlichen Glückwunsch an den Mann, der mich immer zum Lachen bringt.», schrieb sie liebevoll zu dem Posting. «Na, wer hat es besser gemacht?», fragt die Popsängerin schließlich ihre Fans. «Britney, wer sonst?», antworten ihre Follower.

Innerhalb kürzester Zeit ging der Clip von Britney viral. Zahlreiche Fans teilten das Video tausendfach in den sozialen Netzwerken.

(L'essentiel/red)