Yeliz Koc raucht nach Geburt wieder

Als Influencerin lässt Yeliz Koc ihre über 552.000 Followerinnen und Follower regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. Die 28-Jährige ist Anfang Oktober zum ersten Mal Mutter der kleinen Snow geworden und berichtet gerne auch von ihrem Mami-Dasein. Doch dass sie mit ihrer offenen Art auch aneckt, musste die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (29) nach ihrer letzten Instagram-Fragerunde feststellen.

Dabei hat sie nämlich etwas verraten, was einigen ihrer Fans so gar nicht gefällt: «Weil gerade wieder so viele fragen, ob ich nicht mehr stille. Nein, tue ich nicht mehr.» Soweit nichts Überraschendes, denn bereits in der Vergangenheit hatte Yeliz immer wieder betont, dass sie sich beim Stillen nicht wohlfühle, es ihrem Baby zuliebe aber erst mal noch weiter durchziehen wolle.

Bei ihren Fans ist jedoch die eigentliche und finale Begründung der frisch gebackenen Mama jene, die für Unverständnis sorgt. Denn weiter fügte sie in ihrer Instagram-Story an: «Und soll ich euch noch etwas sagen? Ich rauche wieder.» Dazu setzte sie den ironischen Hashtag «Böse Mutter». Zusätzlich teilte sie ein Bild ihrer Hand mit Handschuh und stellte klar: «Muss aber dazu sagen, nur mit Handschuh.»

Wegen fieser Kommentare hat Koc keinen Spaß

Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. Eine Nutzerin wollte von der Influencerin wissen: «Und was machst du über deinen Mund, wenn du die Kleine küsst? Finde ich unverantwortlich.» Koc reagierte darauf und erklärte: «Also wir küssen sie nicht auf den Mund und auch nicht auf die Hände. Die nimmt sie ja in den Mund. Alles andere ist, glaube ich, unbedenklich.»

Yeliz musste bereits öfters mit Kritik umgehen. Doch die jüngsten Kommentare und Bemerkungen scheinen ihr trotzdem nicht egal zu sein: «Vielleicht ist das der Grund, warum ich nur noch so wenig poste. Weil es einfach keinen richtigen Spaß mehr macht. Es werden nur noch Fehler gesucht.»

(L'essentiel/Toni Rajic)