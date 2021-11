Meghan feiert Sohn Archie beim Hühnerfüttern

In Jeans und gelben Gummistiefeln steht der zweijährige Sohn von Prinz Harry und Meghan Markle im Garten ihres 19 Millionen teuren Anwesens in Kalifornien. Das Foto, das den großen Bruder der kleinen Lilibet beim Hühnerfüttern zeigt, enthüllte die zweifache Mutter in der Chatshow von Moderatorin Ellen DeGeneres. «Archie liebt es, ein großer Bruder für Lili zu sein», schwärmt Meghan.

Auch Harry fühlt sich ihren Aussagen zufolge sichtlich wohl in Kalifornien. Sie sagte, er liebe das Wetter und den Lifestyle, schreibt «Daily Mail». Übers Elternsein erzählt Meghan, dass ihnen jemand gesagt habe, ein Kind zu haben, sei ein Hobby. Zwei Kinder zu haben, das sei dann richtige Erziehung. Da hätten sie dann auch gemerkt, was das für das erste Kind für eine Umstellung sei, wenn ein Geschwisterchen dazukomme.

Ellen DeGeneres wohnt in der Nähe der vierköpfigen Familie und sagte selber über Archie: «Er ist so süß mit den Hühnern», wie «People» schreibt. Er sei eine ganz sanfte Seele, meint die Moderatorin weiter. Meghan sprach auch über die Halloweenkostüme ihrer beider Kinder. Lili sei als Stinktier verkleidet gewesen, wie Blume aus dem Film Bambi, und Archie sei ein Dinosaurier gewesen. Zumindest etwa fünf Minuten lang, bevor er das Kostüm wieder auszog.

(L'essentiel/Angela Rosser)