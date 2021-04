Prinz Marcus wettert wieder gegen Schwule

Marcus Prinz von Anhalt meldet sich auf Instagram zu seinem Auftritt bei «Promis unter Palmen» zu Wort. Anhalt hatte sich in der Sat.1-Show homophob geäußert. «Das war die schlimmste TV-Show, die ich je gemacht habe. Und insgesamt waren es 555», beginnt Anhalt sein Statement. Er sei zudem kein «Schwulenfeind». «Ich habe sehr viele schwule Freunde.» Dennoch finde er Sex unter Männern eklig. Er vergleicht: «Wenn eine fette Alte mit durchsichtigem Top aus dem Pool kommt, find ich das auch eklig.»

Anhalt hat die Videobotschaft zuerst als Insta-Storys gepostet. Diese wurde von Instagram aufgrund der Anti-Hassrede-Richtlinien gelöscht. Der 53-Jährige postete das Video darauf in seinen Beiträgen – wo es nach wie vor zu sehen ist.

Eklat bei «Promis unter Palmen»

Die erste Folge von «Promis unter Palmen» wurde am Montag auf Sat.1 ausgestrahlt und schockierte Teilnehmende und Zuschauende. Am ersten Abend schon hetzte Bordellbesitzer Marcus Prinz von Anhalt über die Homosexualität von Dragqueen Katy Bähm. «Aber du bist doch eine Schw*chtel», griff der adoptierte Prinz die Dragqueen an. Schwulsein sei nicht normal und «du musst eine Frau f*cken und keinen Mann», wetterte von Anhalt weiter.

Am Abend veröffentlichte Sat.1 ein Statement zu den gezeigten Szenen auf Twitter: «Wir möchten klarstellen, dass wir die homophoben Aussagen von Prinz Marcus von Anhalt nicht teilen. Für uns gilt: Alle Menschen sind gleich.»

(L'essentiel/Christina Duss)