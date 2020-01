Wendler wütend: «Meine Ex lügt schon wieder»

Claudia Norberg (49), die Noch-Ehefrau von Michael Wendler, befindet sich zur Zeit im australischen Dschungelcamp. Gesprächsthema Nummer eins ist dort ihre Trennung vom Schlagersänger und dessen neue Freundin Laura Müller.

An Tag fünf plauderte Claudia aus, dass sie keinen Unterhalt mehr von ihrem Ex erhalten würde. Danni Büchner fragte, ob er sie noch finanziell unterstützen würde. «Nein, da muss ich jetzt erstmal alleine durch», antwortete Claudia, sehr zum Missfallen der anderen Mitcamper. Speziell Sven Ottke reagierte aufgebracht: «Der muss doch zahlen! Du musst dir einen Anwalt nehmen».

Anruf bei der Bild-Zeitung

Den Vorwurf, er würde seiner Noch-Ehefrau kein Geld zahlen, will Michael Wendler (47) nicht auf sich sitzen lassen. Gegenüber der Bild-Zeitung stellt er seine Sicht der Dinge dar: «Meine Ex lügt schon wieder! Nachdem sie behauptet hat, Laura sei der Trennungsgrund unserer Ehe gewesen - und sie sich nur durch das Einwirken von Elena Miras korrigierte und zugab, dass Laura doch nicht der Trennungsgrund gewesen sei, lügt sie nun schon wieder. Die Behauptung, sie würde keinen Unterhalt bekommen, entspricht nicht der Wahrheit! Seit unserer Trennung 2018 erhält meine Ex wöchentlich mehrere hundert Dollar».

Es steht also Aussage gegen Aussage. Die mediale Schlammschlacht war mit der Teilnahme von Claudia Norberg schon lange vor dem Beginn des Dschungelcamps vorherzusehen. Ob der Wendler tatsächlich in der finanziellen Lage ist, seiner Ex wöchentlichen Unterhalt zu zahlen, wird in deutschen Medien angezweifelt. Denn vor nicht einmal einem Jahr hatte er Stress mit dem Finanzamt, das eine Steuernachzahlung von 1.1 Millionen Euro von ihm verlangte.

(L'essentiel)