Rapper 6ix9ine kommt bereits 2020 wieder frei

Artikel per Mail weiterempfehlen

Daniel Hernandez, besser bekannt als US-Rapstar 6ix9ine und Tekashi, sitzt seit dem 19. November 2018 in Gewahrsam – unter anderem wegen illegalen Waffenbesitzes, Drogenhandel, Auftragsmord und Bandenzugehörigkeit. Im Prozess sagte der Rapper auch gegen ehemalige Bandenmitglieder der Nine Trey Bloods aus. Sie gilt als eine der gefährlichsten Gangs Amerikas. 6ix9ine setzte damit sein Leben aufs Spiel.

Dem Musiker drohten bis zu 47 Jahre Gefängnis. Soweit wird es aber nicht kommen. Am Mittwoch fällten die Richter ihr Urteil. 6ix9ine muss 24 Monate in den Knast, 13 davon hat er bereits abgesessen. Folglich wird der Rapper noch 2020 wieder frei kommen. Dann wird er jedoch noch weitere fünf Jahre überwacht und muss 300 Sozialstunden leisten. Außerdem erhielt 6ix9ine eine Strafe in der Höhe von 35.000 Dollar.

Der Musiker zeigte bei der Urteilsverkündung praktisch keine Reaktion, wie das Promi-Portal «TMZ» schreibt. Das milde Urteil dürfte auf die Hilfe des Rappers zurückzuführen sein, dank der die Ermittler zwei Gangmitglieder überführen konnten.

(L'essentiel/vro)