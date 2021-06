Jamie Lynn Spears spricht erstmals über Britney

Nur wenige Tage nach der emotionalen Anhörung von Britney Spears (39) vor Gericht meldet sich ihre jüngere Schwester Jamie Lynn (30) zu Wort. Lange hat sie zur Vormundschaft, die der gemeinsame Vater Jamie (68) seit Jahren über seine Tochter Britney inne hat, geschwiegen.

In einer neuen Insta-Story stellt die 30-Jährige einiges klar: «Der einzige Grund, warum ich bis jetzt nicht über die Vormundschaft meiner Schwester gesprochen habe, ist, weil ich warten wollte, bis sie für sich selbst gesprochen hat», sagt sie. Und weiter: «Bis jetzt war es nicht meine Aufgabe und wäre es auch nicht richtig von mir gewesen. Aber jetzt, wo sie sehr klar und deutlich gesagt hat, was sie sagen wollte, finde ich, dass ich das auch tun kann», so Jamie.

« Ich habe meine Schwester immer bewundert »

«Seit ich geboren wurde, habe ich meine Schwester immer bewundert und geliebt», erklärt Jamie weiter. «Ich meine, sie war meine große Schwester, schon bevor all dieser Scheiß passiert ist. Selbst wenn sie in den Regenwald ziehen und tausend Babies mitten im Nirgendwo zeugen würde – das wäre mir alles egal», und erklärt dann weiter: «Auch wenn sie ein Comeback starten möchte und die Welt wieder dominieren will, wie sie es schon etliche Male davor getan hat, dann ist das okay, ich habe ohnehin nichts zu gewinnen oder zu verlieren».

Jamie möchte auch klarstellen, dass sie sich einfach nur Sorgen um ihre Schwester mache, der Streit um die Vormundschaft des Vaters sie sonst aber nicht betreffe. Sie habe die «sehr bewusste» Entscheidung getroffen, an Britneys Leben nur als Schwester teilzuhaben. Sie betont, dass sie nie finanziell von Britney abhängig war: «Ich zahle meine verdammten Rechnungen, seit ich zehn Jahre alt bin», so der ehemalige Kinderstar.

« Ich bin nicht meine Familie »

Jamie Lynn Spears distanziert sich im Video zudem vom Rest des Spears-Clans: «Ich bin nicht meine Familie. Ich bin meine eigene Person. Und ich spreche für mich selbst», sagt sie. «Vielleicht habe ich Britney nicht so unterstützt, wie es die Öffentlichkeit gerne hätte, mit einem Hashtag auf Social Media etwa, aber ich kann euch versichern, dass ich meine Schwester unterstützt habe, lange bevor es einen Hashtag gab und ich werde dies auch weiterhin tun», stellt Jamie klar.

Am Ende der Videobotschaft sichert Jamie ihrer Schwester schließlich noch ihre Unterstützung im aktuellen Vormundschafts-Streit zu: «Wenn sie die Vormundschaft beenden und zum Mars fliegen oder was auch immer tun will, um glücklich zu sein, unterstütze ich das zu hundert Prozent, weil ich meine Schwester liebe.»

(L'essentiel/Saskia Sutter)