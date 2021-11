«Könnte mit Drohungen mein Haus tapezieren»

Die 56-jährige Schriftstellerin Joanne K. Rowling hat sich in der Vergangenheit immer wieder gegen die gesellschaftliche und rechtliche Gleichstellung von trans Frauen mit Frauen ausgesprochen, die bereits mit weiblichen Geschlechtsorganen geboren wurden. Das brachte ihr viel Kritik ein.

«Ich habe inzwischen so viele Morddrohungen erhalten, dass ich das Haus damit tapezieren könnte», schrieb die Erfinderin von «Harry Potter» in einer Reihe von Tweets.

Demonstranten machen ihre Adresse öffentlich

Besorgnis habe bei ihr nun ein auf Twitter geteiltes Foto ausgelöst, auf dem sich drei Schauspieler aus Protest gegen ihre Position an ihrer Privatadresse im schottischen Edinburgh zeigten, so die Autorin. Auf einem Bild, das im Internet kursierte, waren drei Personen zu sehen, die vor einem Eingangsportal Protestplakate in den Händen hielten, dahinter waren deutlich Straße und Hausnummer zu sehen.

Ob es sich dabei um Absicht handelte, wie Rowling vermutete, ist auf dem Foto aber nicht zu erkennen. Die Twitter-Konten der drei von Rowling kritisierten Schauspieler waren am Montag nicht mehr erreichbar.

Die Autorin bedankte sich bei den Twitter-Nutzern, die den Post gemeldet hatten, und bei der Polizei. Sie habe in den vergangene Jahren immer wieder erlebt, dass Frauen, die wie sie einer Gleichstellung von Geschlechtsidentität und biologischem Geschlecht kritisch gegenüberstünden, Ziel von Kampagnen geworden seien, bis hin zu Androhungen von Gewalt und Vergewaltigung, fuhr Rowling fort.

«Harry Potter» stellt sich gegen seine Schöpferin

«Trans Frauen sind Frauen», schrieb Schauspieler Daniel Radcliffe (32) vergangenes Jahr. Er verkörperte in der Filmreihe die titelgebende Hauptfigur. «Jede gegenteilige Behauptung spricht Transmenschen ihre Identität und Würde ab und widerspricht jeglichen Empfehlungen medizinischen Fachpersonals, das bei diesem Thema viel besser Bescheid weiß als Jo und ich», so Radcliffe damals.

Es sei klar, dass wir alle mehr tun müssten, um nonbinäre und Transmenschen zu unterstützen, «und ihnen nicht ihre Identität aberkennen oder noch weiteren Schaden anrichten dürfen». Er lese sich weiterhin ins Thema ein und versuche, sein Verständnis stets zu erweitern.

(L'essentiel/DPA/job)