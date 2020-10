Bill plaudert Sex-​​Vorlieben von Bruder Tom aus

Anfang der 2000er waren Tokio Hotel bereits in jungen Jahren am Höhepunkt ihrer Karriere. Die Band war ein Mädchenschwarm. Und das nutzten die Mitglieder auch aus, wie Bill Kaulitz nun im Podcast «Es war vielleicht einmal» verrät.

Er selbst soll immer an die große Liebe geglaubt haben. Sein Bruder Tom war aber offenbar kein Kind von Traurigkeit. So soll er regelmäßig Sex mit Groupies gehabt haben. Nicht nur er: «Auch Georg war ganz schlimm», erzählt Bill. Danach lässt der Tokio-Hotel-Frontmann die Vergangenheit neu aufleben. Er erinnert sich nämlich, dass die zwei sich ihre One-Night-Stands nach einem Schema ausgesucht hatten: «Tom und Georg hatten ein Faible für diese prolligen Fellstiefel. Jeder Fan, der diese Stiefel an hatte, durfte schon mal in die Lobby der Suite.»

Dort wurde dann wohl noch genauer aussortiert. Was Tom davon hält, dass diese schmuddeligen Geschichten nun ausgeplaudert wurden? Immerhin ist er mit Supermodel Heidi Klum glücklich verheiratet und damit sogar Stiefvater von vier Kindern. Aber die Brüder werden das schon untereinander klären.

