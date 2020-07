Jetzt will auch die Mutter an Britneys Geld

Britney Spears kommt einfach nicht zur Ruhe. Seit 2008 häufen sich die Negativschlagzeilen über die Sängerin, private Turbulenzen überschatten ihren beruflichen Erfolg. Nach ihrem Totalabsturz vor zwölf Jahren wurde dem Popstar sogar seine Mündigkeit entzogen. Alle Entscheidungen, die Britneys Finanzen und Gesundheit betreffen, oblagen danach ihrem Vater Jamie Spears (68). Seit Jahren versucht die 38-Jährige, sich ihre Freiheit vor Gericht zurückzuerobern. Bislang ohne Erfolg.

Seit Jamie 2019 seine Funktion als Britneys Vormund wegen gesundheitlicher Probleme niederlegen musste, kümmert sich Britneys Vertraute und Managerin Jodi Montgomery übergangsweise um die Belange des Weltstars. Jetzt mischt sich aber ihre Mutter Lynne Spears (65) in den Streit um die Vormundschaft ein.

«Ich will Freiheit»

Seit Jahren schon will Lynne mehr Einfluss auf das Leben ihrer Tochter nehmen, mit der sie jahrelang zerstritten war. Geht es ihr um Britneys Wohl oder um ihr Millionenvermögen? Böse Zungen vermuten Letzteres. Was hingegen Britney will, ist klar: wieder selbst über ihr Leben bestimmen. 2019 hatte sie bei einer gerichtlichen Anhörung gesagt, sie wolle wieder selbst über ihr Geld verfügen. «Ich will Freiheit», soll sie bei dem nicht öffentlichen Termin gefordert haben.

Verständlich, denn Spears war seit ihrer Entmündigung 2008 nicht untätig. Ganz im Gegenteil – sie hat ihre Karriere fleissig vorangetrieben und jede Menge Geld verdient: Sie hat 4 Alben veröffentlicht, 3 Welttourneen absolviert, hatte über vier Jahre lang eine eigene Show in Las Vegas, war Jurorin in einer TV-Show, hat verschiedene Düfte und eine Lingerie-Kollektion herausgebracht und so in einem Jahr allein 138 Millionen Dollar verdient.

Dass nun also auch Lynne Spears etwas vom Kuchen abhaben will, stößt den Fans sauer auf. Denn die wollen, dass Britney endlich ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Es gibt derzeit mehrere von Anhängern initiierte Petitionen, mithilfe derer versucht werden soll, der zweifachen Mutter einen eigenen Anwalt zu besorgen und sie so zu «befreien».

Auch ein enger Freund der US-Amerikanerin, Fotograf Andrew Gallery, ging kürzlich an die Öffentlichkeit, um über die Situation, in der Britney sich befindet, aufzuklären. Er behauptet, man wolle Britney mundtot machen. Die Sängerin hofft jedenfalls, dass es in ihrem Vormundschaftsfall bald zu einer Wende kommt. Bereits nächste Woche steht ein Gerichtstermin an, der über die weitere Zukunft von Britney entscheiden soll.

