Youtube-​​Star Bibi verrät Namen ihres Sohnes

Ende Oktober 2018 kam der Sohn der Youtube-Stars Bibi (26) und Julian Classen (25) zur Welt. Nun hat das Paar den Namen ihres Sohnes bekanntgegeben. In einem Youtube-Video verkündet Bibi: «Lio – kurz, knackig, einfach». Zur Wahl des Namens meint sie: «Für mich war der Name einfach besonders, aber trotzdem nicht kompliziert. Man kann ihn auf Deutsch und auf Englisch gut aussprechen. Er hat uns einfach total gut gefallen.»

Das Paar hat sich dazu entschieden, den Namen so lange geheimzuhalten, damit niemand darüber urteilen kann. «Oft wurde so viel Böses gesagt und so viel geurteilt», erzählt Julian im Video. Deswegen hätten die beiden sich auch einen falschen Namen ausgedacht: Timo haben sie ihren Nachwuchs meistens genannt, wenn ein Kellner oder Passant nach dem Namen des Kleinen fragte. Julian gesteht: «Wir haben euch einfach immer angelogen.»

(L'essentiel)