«Bachelor»-​​Paar im RTL-​​Sommerhaus

Die ersten acht Promi-Paare der fünften Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" stehen fest. Damit während der Dreharbeiten zur RTL-Show keine Gefahr besteht, befanden sich die Kandidaten bislang unter Corona-Quarantäne und kämpfen nun in der deutschen Provinz um ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Erster gemeinsamer Auftritt

In diesem Jahr ist neben dem «Bachelor»-Paar Andrej Mangold (33) und Jenny Lange (26) auch die ehemalige Dschungelcamperin Georgina Fleur (30) mit dabei. Sie steigt gemeinsam mit dem Unternehmer Kubilay Özdemir in den Ring und zeigt sich im Rahmen der Sendung erstmals öffentlich an der Seite ihres Liebsten. Das Paar hatte sich zwar bereits 2019 verlobt, bislang scheuten sie aber immer das Rampenlicht. Nun scheint die Zeit aber reif zu sein, ihre Liebe auch nicht mehr vor den Kameras zu verstecken: «Ich will der ganzen Welt zeigen: Hands off! Diese Frau gehört mir!» erklärt Kubilay, den Georgina liebevoll "Kubi" nennt, die Entscheidung im RTL-Interview.

(L'essentiel)