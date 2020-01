The Rock spricht über den Tod seines Vaters

Der Vater des Schauspielers Dwayne Johnson ist in der vergangenen Woche plötzlich und unerwartet gestorben. Johnson nahm sich nun Zeit um in einem achtminütigen Video über seine Beziehung zu seinem Vater Rocky Johnson, dessen Tod und seine Bewältigung dieses Verlustes zu sprechen. Er beginnt seine Erzählungen mit dem Dank an seine Follower für die Liebe und das Mitgefühl, dass ihn in den letzten Tagen erreicht habe.

«Ich habe ihn einfach so verloren.», schildert der Hüne. Er habe keine Gelegenheit gehabt, sich von ihm zu verabschieden. Der Schauspieler beschreibt ganz offen seine Gefühlslage: «Ich würde jetzt alles dafür geben, ihm eine große Umarmung und einen dicken Kuss zu geben, bevor er hinübergeht, und einfach nur Danke sagen, und ich liebe und respektiere Dich. Aber ich hatte keine Gelegenheit, das zu sagen.»

«Ein Tag ohne Schmerzen, ist wie ein Tag ohne Sonne.»

Sein Vater sei an einem Herzschlag gestorben, der durch eine tiefe Venenthrombose ausgelöst worden sei. Rocky «Soulman» Johnson war in den 70er und 80er Jahren als Wrestler in der WWE aktiv. Sein Sohn beschreibt in dem emotionalen Video wie sehr sein Vater unter den Folgen seiner Karriere gelitten habe. «Ein Tag ohne Schmerzen, ist wie ein Tag ohne Sonne.» Das habe der Vater seinem Sohn einmal gesagt – da sei der gerade zehn Jahre alt gewesen. Johnson sei jedoch froh, dass sein Vater schnell gestorben sei und keine Schmerzen gehabt habe.

Der Schauspieler, der selbst drei Töchter hat, richtet dann einen Appell an seine Fans: «Wenn ihr Eltern habt, eure Mutter, euren Vater, eure Ehefrau, euren Ehemann, eure Babys, eure Kinder, eure guten Freunde, eure Großeltern – schreibt ihnen, ruft sie an oder schaut nach ihnen.» Und er gibt seinen Followern auch gleich einen Auftrag mit auf den Weg: «Wenn sie in der Nähe sind und Ihr sie umarmen könnt, will ich, dass Ihr sie umarmt. Sagt ihnen, es ist euer Marschbefehl von Dwayne Johnson, der gerade seinen alten Herren verloren hat.»

