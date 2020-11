Evelyn träumt von «Knutsch-​​Szene mit Elyas M'Barek»

Knappe Outfits und rote Lippen gehören wohl zu den bekanntesten Markenzeichen von Evelyn Burdecki (32), seit die Kult-Blondine vor sieben Jahren zum ersten Mal in der RTL-Kuppelshow «Take me out» durch das Studio stöckelte. Doch auch nach ihrem missglückten «Bachelor»-Ausflug will es für die ehemalige Dschungelkönigin in Liebesdingen nicht so recht klappen. Ihr Schmollmund bleibt weiterhin ungeküsst.

Beruflich hingegen läuft es für Burdecki wie am Schnürchen. Die schusselige Reality-TV-Schönheit hat es inzwischen sogar an die Seite von Pop-Titan Dieter Bohlen (66) geschafft und sucht in der aktuellen Staffel nach dem nächsten «Supertalent». Der Chef-Juror lässt selten eine Gelegenheit aus, sich über Evelyns eigenwillige Art auszulassen, doch auch das kann eine Burdecki nicht erschüttern: Sie bastelt nämlich im Hintergrund fleißig weiter an ihrer Karriere im Rampenlicht.

Burdecki träumt vom heißen Kuss dieses Herzensbrechers

Dafür hat sie sich auch schon konkrete Pläne zurecht gelegt, erzählt sie dem Magazin Gala in einem Interview. «Ich würde wahnsinnig gerne einen Disney-Film synchronisieren», verrät das TV-Sternchen und gerät beim Wunsch nach einer eigenen Schauspielkarriere ins Schwärmen. «Eine Knutsch-Szene mit Elyas M'Barek wäre der Wahnsinn», träumt Evelyn vom deutschen Frauenschwarm.

Nicht ohne Hintergedanken, denn der begehrte «Fack ju Göthe»-Filmstar passt optisch haarscharf in ihr Beuteschema. Mit dunklen Augen, Dreitagebart und südländischem Charme konnte auch ihr Exfreund Domenico De Cicco (37) einst bei ihr landen.

(L'essentiel/red)