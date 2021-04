Jasmin Herren kommt nicht zu Willis Beerdigung

Am 5. Mai wird die Trauerfeier zu Ehren von Schauspieler und Reality-TV-Star Willi Herren, der im Alter von 45 Jahren überraschend verstorben ist, in Köln stattfinden. Seine Frau Jasmin Herren (42) wird jedoch nicht dabei sein, wie ihre Managerin gegenüber der «Bild» bestätigt. Auch hat Jasmin die komplette Totenfürsorge abgegeben: Herrens Geschwister und Kinder, Alessia (19) und Stefano (27), kümmern sich um die Beerdigung.

Jasmin sei «körperlich und seelisch nicht in der Lage, die Trauerfeier zu organisieren und zu besuchen», sagt Managerin Patricia zur deutschen Boulevard-Zeitung. «Jasmin befindet sich zurzeit wieder in ärztlicher Behandlung, ihr geht es nicht gut. Sie schafft das momentan alles nicht.»

«Totenfürsorge auf Wunsch der Familie übertragen»

Ihre Anwältin Pellegrino Marcone bestätigt zusätzlich: «Unsere Mandantin hat die Totenfürsorge betreffend ihres verstorbenen Ehemannes Willi Herren auf Wunsch der Familie auf diese übertragen.»

Im März 2021 gaben Jasmin und Willi ihre Trennung bekannt und lebten seither an verschiedenen Wohnorten: Willi in Köln und Jasmin an der Ostsee.

Am 20. April wurde der deutsche Entertainer leblos in seiner Wohnung gefunden. Der Obduktionsbericht ergab keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Das Ergebnis der chemisch-toxikologischen Untersuchung steht noch aus.

(L'essentiel/Saskia Sutter)