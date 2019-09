Dieses Kind ergreift bei Herzogin Kate die Flucht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Erst im Mai hatte Herzogin Kate bei der Chelsea Flower Show in London ihr erstes Gartenkonzept präsentiert. Eine zweite Version wurde im Juli in Hampton Court im Südwesten Londons eröffnet. Nun stellte sie am Dienstag ihren dritten Erlebnisgarten vor.

Im RHS Garden Wisley in der Grafschaft Surrey lud die 38-Jährige zur Eröffnung ihres jüngsten Kinderspielplatzes. Dieser ist ebenfalls im Rahmen des «Back to Nature»-Projekts entstanden, bei dem die junge Generation ermutigt werden soll, mehr in der Natur zu spielen.

Vor Ort nutzte Catherine natürlich die Gelegenheit, mit der Zielgruppe – den Kindern – zu plaudern. Während einige junge Besucher sich über die königliche Aufmerksamkeit freuten, zeigten sich andere weniger «amused». Das zeigen einige Schnappschüsse und Twitter-Videos.

1. Der Realist

Im Park wurde für die jungen Gäste auch Kinderschminken angeboten. Kate blieb dies nicht verborgen. «Bist du ein Tiger?», fragte die Herzogin einen Jungen, der ihr sehr sachlich antwortete: «Nein, das ist Gesichtsbemalung.»

Favourite quote of the day, @Telegraph #DuchessofCambridge Life needs more of these magical moments;'Are you a tiger?' 'No, it's face paint' pic.twitter.com/7YLwkYyFZo— Kristy Adams (@KristyAdamsBlue) September 10, 2019

2. Die Rückgabe

Kate wurde mit einem Luftballon-Tier beschenkt. Behalten wollte sie dieses aber nicht, wie ein Instagram-Video vom «Hello Magazine» zeigt.

«Dankeschön! Ich kann es aber nicht annehmen», sagt Kate, und wechselt gekonnt das Thema auf die Gesichtsbemalung des Jungen: «Wer bist du? Du siehst so furchteinflössend aus.» Die Antwort: «Batman.» Und Kate darauf liebevoll: «Natürlich bist du Batman.»

3. Der Tanz

In ihrem hellblauen Dress aus Kreppstoff mit einem auffälligen Blumenmuster in Pink und Grün von Emilia Wickstead, das umgerechnet 2000 Euro kostet, schwang die dreifache Mutter zur Belustigung eines Babys die Hüfte. Entzückend!

4. Das Geschenk

Zwei Jungen überreichten Kate sogar ein Geschenk – allerdings für ihren Sohn Prinz George (5). «Er wird sich sehr darüber freuen», so die dreifache Mutter.

