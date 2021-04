Ist der Wendler mit zwei Frauen verheiratet?

Timo Berger, der Ex-Weggefährte und Weddingplaner von Michael Wendler, hat sich wieder auf Instagram zu Wort gemeldet: Er behauptet in seiner Instagram-Story, dass der Skandal-Sänger aktuell mit zwei Frauen gleichzeitig verheiratet sei. Die Scheidung von seiner Ex Claudia Norberg sei nämlich noch immer nicht durch. Bis heute soll er die Dokumente nicht unterschrieben haben.

«Und da kommen wir nicht an die Papiere dran, um das zu beweisen. Ich weiß aber, dass es so ist. Das eine ist Wissen, das andere Beweise, das sind zweierlei Sachen», so Berger. Falls das tatsächlich stimmt, wäre Wendlers Ehe mit seiner Partnerin Laura Müller gar nicht rechtskräftig. «Und die amerikanischen Behörden würde das auf jeden Fall sehr interessieren, wenn man das Blatt Papier hat, um zu zeigen: Hier, er ist quasi doppelt verheiratet», betont Berger. Weder Norberg noch Wendler haben sich bis jetzt zu den Vorwürfen geäußert.

Wendler und Laura lassen schon eine Weile nichts mehr von sich hören. Im Februar wurde das Profil des Schlagerbarden von Instagram gelöscht. Er hatte immer wieder absurde Verschwörungstheorien über die Corona-Pandemie im Netz verbreitet. Laura meldete zuletzt im März bei ihren Fans auf Instagram.

(L'essentiel/red)