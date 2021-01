Dr. Dre bekommt Beistand von Rap-​​Kollegen

Hip-Hop-Produzent Dr. Dre wurde laut TMZ.com am Dienstag mit einer Gehirnblutung ins Krankenhaus eingeliefert. Der 55-Jährige sei per Rettungswagen direkt in die Intensivstation des Cedar-Sinai Medical Center in Los Angeles gebracht worden.

Nun hat sich der Musiker aus dem Krankenhausbett zu Wort gemeldet: Per Instagram-Post dankt er seiner Familie, Freunden und Fans für ihre Anteilnahme und Wünsche. Weiter meldet er, dass es ihm schon wieder gut gehe und er hervorragend vom medizinischen Team des Krankenhauss betreut werde.

Dr. Dre zeigt sich schon sehr zuversichtlich: «Ich werde bald aus dem Krankenhaus entlassen und wieder zu Hause sein.» Laut der Quellen von TMZ.com werden die Ärzte zuerst aber noch diverse Tests durchführen, um den Grund der Hirnblutung zu ermitteln.

Große Anteilnahme

Die Anteilnahme seiner Berufskollegen ist groß, und unzählige Künstler aus der Hip-Hop-Szene haben sich auf Social Media gemeldet und dem Produzenten gute Besserung gewünscht. Unter anderem auch Rapper und Schauspieler Ice Cube (51):

Wie auch «Lose Control»-Rapperin Missy Elliott (49):

