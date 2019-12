60-​​Millionen-​​Juwelen aus Eccleston-​​Villa gestohlen

Nur 50 Minuten lang dauerte der Coup, dann waren die Diebe samt Schmuck verschwunden: Am Freitag stieg ein Einbrechertrio in Tamara Ecclestones Villa im Londoner Nobelviertel Kensington ein. Die dreisten Diebe kletterten über einen Zaun, verschafften sich Zutritt in den Luxuspalast, brachen alle Tresore in den Schlafräumen des Hauses auf und räumten diese leer.

Anschließend türmten die Einbrecher mit dem kompletten Geschmeide der gebürtigen Italienerin, darunter kostbare Ohrringe und ein Cartier-Armreif im Wert von 80.000 Pfund (umgerechnet rund 95.000 Euro) – offenbar ein Hochzeitsgeschenk ihres Gatten.

Der Coup gelang, obwohl das Haus rund um die Uhr von einer Sicherheitsfirma bewacht und durch Checkpoints gesichert wird. Außerdem soll ein Wachmann in einem Raum mit Überwachungskameras gesessen sein.

Tamara Ecclestone ist schockiert und am Boden zerstört

Während des Einbruchs war Familie Ecclestone nicht im Haus – sie befand sich im Weihnachtsurlaub in Lappland.

Die Milliardenerbin zeigt sich «am Boden zerstört und geschockt» – das berichtet die Daily Mail. Ihren Weihnachtsurlaub in Nordeuropa will die Familie aber nicht abbrechen. Ecclestone postete nach dem Einbruch ein Bild mit ihrer Tochter auf einem Rentierschlitten. Ihr Lächeln war da ganz und gar nicht fröhlich.

(L'essentiel)