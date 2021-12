Grichka Bogdanoff stirbt im Alter von 72 Jahren

Die französischen Zwillingsbrüder Igor und Grichka moderierten seit 1979 Science-Fiction-Shows und populärwissenschaftliche Sendungen im französischen Fernsehen. Ebenso waren die beiden als Autoren tätig. Wie am Dienstag bekannt wurde, ist Grichka Boganoff am Nachmittag in einem Krankenhaus in Paris verstorben.

«Umgeben von der Liebe seiner Familie und seiner Angehörigen ist Grichka Bogdanoff am 28. Dezember 2021 friedlich entschlafen, um zu seinen Sternen zu gelangen», schrieb seine Familie in einer von seinem Agenten übermittelten Erklärung. Die Todesursache ist noch unklar.



Update folgt …

(L'essentiel/20M)