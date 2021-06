«Meine Brüste wiegen locker drei Kilo mehr»

Endlich ist die Katze aus dem Sack: Sarah Engels erwartet ein zweites Kind. Sie sei erleichtert endlich darüber sprechen zu können. Zuletzt habe sie sich noch «in dicken Pullis verstecken» müssen, doch damit sei jetzt Schluss: «Ich bin die letzte Woche gefühlt explodiert und jetzt einfach so glücklich, dass ich als stolze Mama das auch zeigen kann und es nicht mehr verstecken muss.»

Die Sängerin ist mittlerweile im vierten Monat schwanger. Auf Instagram plauderte sie nun über weitere Details der Schwangerschaft. So hatte Sarah in den ersten Wochen mit Übelkeit und Erbrechen zu kämpfen. «Ich war so verzweifelt, weil bei Alessio ging es mir einfach so gut», offenbart sie.

« Ich war einfach kreidebleich »

Bei einem Live-Auftritt im «Sat.1 Frühstückfernsehen» sei es besonders schlimm gewesen. Sie erzählte damals den TV-Kollegen, sie hätte Magen-Darm-Probleme. «Ich war einfach kreidebleich und dachte 'Oh Gott, das ist eine Live-Sendung, was machst du, wenn du gleich auf dieser Couch sitzt und dann kommt dir auf einmal alles hoch?' – was dann zum Glück am Ende nicht passiert ist.»

« Brüste wiegen locker drei Kilo mehr »

Auch auf ihre körperlichen Veränderungen kommt Sarah zu sprechen. Die Sängerin meint, ihr sei vor allem aufgefallen, dass ihre Brüste größer geworden sind: «Ich schwöre es euch, die wiegen locker drei Kilo mehr. Noch nie in meinem Leben Brüste gehabt und auf einmal wollen die mitmischen.» Bei den Fans kommt Sarahs offener Umgang mit der Schwangerschaft gut an. Zahlreiche Follower bedanken sich bei ihr für ihre Ehrlichkeit.

(L'essentiel/red)