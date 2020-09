Thomas Anders plant «Modern Talking»-​​Comeback

Entweder man liebte sie oder man hasste sie, doch egal waren sie niemandem. Die Rede ist von Thomas Anders und Dieter Bohlen. International haben die beiden als «Modern Talking» bis zu ihrer Auflösung im Jahr 2003 insgesamt rund 120 Millionen Tonträger verkauft. Jetzt will Anders wieder an alte Erfolge anknüpfen - aber ohne Dieter Bohlen.

Zugegeben, die letzten Jahre liefen für den ehemaligen «Modern Talking»-Frontmann so ganz und gar nicht unerfolgreich. Im April 2017 veröffentlichte Anders sein erstes ausschließlich deutschsprachiges Album «Pures Leben» und schoss damit an die Spitze der Charts. Auch sein Duett-Album gemeinsam mit Florian Silbereisen schlug alle Schlager-Rekorde. Nach vier Jahren Deutsch will es der 57-Jährige aber jetzt wieder auf Englisch versuchen, wie er in einem Instagram-Video erzählt:

Wegen der Coronakrise gebe es momentan viel Zeit, um neue - englischsprachige - Songs aufzunehmen. Gemeinsam mit Star-Produzent Christian Geller (Giovanni Zarrella, Eloy de Jong) und den Original Chorsängern von Modern Talking - erstmals seit 18 Jahren - will er jetzt wieder den Geist des legendären Pop-Duos aufleben lassen.

Ohne Dieter Bohlen

Die neuen Songs sollen schon in ein «paar Wochen oder Monaten» (O-Ton Geller) zu hören sein. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aber nicht dabei: Dieter Bohlen. Anders und er sind seit einem Streit, den Bohlen durch Aussagen über seinen Gesangspartner in seiner zweiten Autobiografie «Hinter den Kulissen» (2003) auslöste, nicht gut aufeinander zu sprechen.

Des einen Freud, ist des anderen Leid: Die Tatsache, dass Thomas Anders gerade mit neuen - englischsprachigen - Songs im Studio steht, heißt auch, dass vorerst kein weiteres Album mit Florian Silbereisen geplant sein dürfte. Vielleicht kommt es 2021 ja wieder auch zu einem ganz anderen Comeback: Der niederländische Schlager-Star Jan Smit, Klubbb3-Bandkollege von Silbereisen, hatte wegen eines Burnouts eine mehrmonatige Auszeit eingelegt. Startet 2021 womöglich der Klubbb3 neu durch?

