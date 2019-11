Kim Kardashian will keine sexy Fotos mehr posten

Kim Kardashian will in Zukunft keine Nackt- oder Bikini-Fotos von sich mehr posten. In einem Interview mit der New York Times erklärte sie, der Grund sei ihre Familie.

«Ich weiß nicht, ob es die Tatsache ist, dass mein Mann gesagt hat, dass sexy manchmal einfach zu viel ist und er sich damit nicht wohlfühlt.» Auch ihre Kinder hätten etwas damit zu tun. «Ich konnte kein einziges Mal vor meinen Kids meine Insta-Seite durchforsten, ohne, dass ein Nacktbild von mir aufpoppte», meint die Reality-TV-Darstellerin.

Und: Sie mache sich Sorgen, dass US-Präsident Trump ihre Bilder sieht. «Immer wenn ich im Weißen Haus auf Besuch war und am nächsten Tag ein Bikini-Foto von mir teilte, dachte ich mir: 'Hoffentlich sehen die das nicht.'»

(L'essentiel)