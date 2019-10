Der Verlobte von Beatrice ist reich und schon Papa

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vergangenes Jahr gaben Prinz Harry (35) seiner Meghan Markle (38) und Prinzessin Eugenie (29) ihrem Jack Brooksbank (33) das Jawort, Lady Gabriella Windsor (38) heiratete ihren Verlobten Tom Kingston (28) in diesem Jahr – und kommendes Jahr läuten in Großbritannien erneut royale Hochzeitsglocken: Prinzessin Beatrice von York und Eduardo Mapelli Mozzi haben sich verlobt.

Am 26. September verkündete der Buckingham-Palast die freudige Nachricht. In den Italien-Ferien Anfang September soll der 35-Jährige um die Hand seiner Freundin angehalten haben. «Wir freuen uns beide so sehr, gemeinsam dieses Abenteuer zu beginnen, und können es kaum erwarten, tatsächlich verheiratet zu sein», teilten Beatrice und Eduardo mit.

Laut der britischen Presse kennen sich die beiden seit mehreren Jahren, gefunkt habe es aber erst bei der Hochzeit von Beatrice' Schwester Eugenie im Oktober 2018. Doch wer ist der Neue im britischen Königshaus? Ein Blick in Eduardos Vergangenheit.

1. Seine Familie

Als Sohn von Alessandro Mapelli Mozzi (68) und dessen ersten Frau Nicola Burrows wurde Eduardo am 19. November 1983 in London geboren. Sein Vater nahm als Skifahrer für Großbritannien bei den Olympischen Winterspielen 1972 teil, sein Großvater war der italienische Graf Gian Paolo Mapelli Mozzi (1922–1980) – somit ist Eduardo ebenfalls ein Graf.

2. Seine Jugend

Aufgewachsen sind der heute 35-Jährige und seine zwei Jahre ältere Schwester Natalia bei der Mutter und seinem Stiefvater Christopher Shale in Großbritannien. Als Shale 2011 starb, traf es Eduardo laut dem «Telegraph» hart. «Er war der einzige Vater, den ich jemals hatte.»

3. Seine Arbeit

Beruflich ist Eduardo äußerst erfolgreich. Er hat sich auf das Vermitteln und die Beratung von Immobilien spezialisiert. Mit seiner eigenen Firma Banda Property, die er 2007 gegründet hat, verhilft laut «Daily Mail» wohlhabenden Kunden zum perfekten Eigenheim. Auf Insta teilt er neidisch machende Fotos von Apartments in New York und London.

4. Sein Vermögen

Das lukrative Geschäft mit Luxusimmobilien macht sich für Eduardo bezahlt: Mittlerweile ist er laut der gut informierten «Daily Mail» Multimillionär. Auf Linkedin schreibt Mozzi, dass er Wohnflächen im Wert von rund 860 Millionen Euro entwickelt und vermittelt habe.

5. Seine Beziehungen

Vor seiner Liebe zur Prinzessin von York war der 35-Jährige bereits verlobt, wie die «Sun» schreibt. Aus der Beziehung mit seiner Ex-Freundin Dara Huang bringt Eduardo auch einen Sohn, den zweijährigen Woolf, mit in die Ehe.

Damit wird Prinzessin Beatrice nach Herzogin Camilla (72), der Ehefrau von Prinz Charles (71) und Stiefmutter von Prinz Harry (35) und Prinz William (37), zur zweiten Stiefmutter in der Königsfamilie.

6. Seine Interessen

Edo, wie ihn Freunde nennen, soll ein Fan von klassischer Musik sein. Vor allem die Oper habe es ihm angetan. Zudem liebt der 35-Jährige Hunde – ein garantierter Pluspunkt beim Kennenlernen mit Corgi-Fan Königin Elizabeth (93).

(L'essentiel/kao)