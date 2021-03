Prinz Philip wurde aus dem Krankenhaus entlassen

Am 16. Februar musste Prinz Philip (99) wegen Unwohlseins ins Krankenhaus. Später gab der britische Königspalast Auskunft über die Hintergründe: Der Ehemann von Queen Elizabeth (94) musste wegen einer Infektion behandelt werden.

Später wurde er in ein Herz-Zentrum verlegt, wo er vor zwei Wochen am Herz operiert wurde. Am Dienstagmorgen durfte er nun wieder nach Hause, wie britische Medien berichten. Paparazzi-Bilder zeigen, wie der Prinz in London aus dem King Edwards VII’s HoKrankenhaus chauffiert wurde.

Enthüllungsinterview während Abwesenheit

Während Philips einmonatiger Abwesenheit ist so einiges passiert in der Royal Family: Enkel Harry und dessen Gattin Meghan hatten in einem großen Enthüllungsinterview zahlreiche Anschuldigungen gegen den Palast erhoben.

(L'essentiel/Katja Fischer)