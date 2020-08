Brian Austin Green denkt über Liebes-​​Comeback nach

US-Schauspieler Brian Austin Green (47) fand am Wochenende besonders ehrliche und versöhnliche Worte über seine Exfrau Megan Fox (34). Das Paar hatte sich zu Beginn des Jahres nach fünfzehn Jahren getrennt, aus ihrer Beziehung stammen die drei Söhne Noah Shannon (7), Bhodi Ransom (6) und Journey River (4). «Wir haben drei wunderschöne Kinder, haben viel miteinander geteilt und durchgemacht», erinnert sich der TV-Darsteller aus Beverly Hills 90210 an seine Liebe zum Transformers-Star. «Wir hatten eine wunderbare, 15 Jahre lange Beziehung», lautet Greens Fazit und erklärt, warum das Paar nach so einer stabilen Beziehung doch getrennte Wege geht.

«Sag niemals nie»: Green lässt Liebes-Comeback offen

« Sie tut, was sich für sie gerade richtig anfühlt und was sie glücklich macht und ich tue, was mich glücklich macht», erzählt Brian Austin Green in einem Live-Chat auf Instagram. Dabei betont er, dass es den beiden weder an Liebe zu ihren Kindern noch an Verantwortungsbewusstsein fehle. Deshalb will er die Tür zu einem möglichen Liebes-Comeback noch nicht ganz schließen. «Sag niemals nie», erklärt er im Gespräch mit seinen Fans, äußert sich aber auch erstaunlich diplomatisch zu Megan Fox' aktueller Beziehung mit dem US-Rapper Machine Gun Kelly (30).

«Ich habe schlimme Storys über ihn gehört und ich habe schlimme Storys über mich gehört», so der TV-Star. «Und ich weiß, dass die meisten von denen nicht stimmen.» Er selbst habe kein Problem mit dem neuen Mann an der Seite seiner Exfrau, sondern hofft vielmehr, «dass er und Megan glücklich sind». Anfang August sah das noch ganz anders aus, als Green gegen ein Posting von Fox stichelte: Auf Instagram veröffentlichte er eine Reihe von Fotos seiner Kinder mit quasi der selben Bildunterschrift, die seine Ex davor für ein Pärchen-Foto mit Machine Gun Kelly verwendet hatte: «Schmerzvoll schöne Jungen. Mein Herz gehört euch.»

(L'essentiel/red)