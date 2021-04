Iggy Azalea postet schockierende Nachrichten

Ein neues Tiktok-Video von Aussie-Rap-Export Iggy Azalea sorgt im Internet für Aufregung. Im kurzen Clip veröffentlicht die 30-Jährige Instagram-DMs von mehreren Männern, in denen ihr Sex, Geld und vieles mehr angeboten wird. Jemand will ihr sogar 15.000 Dollar nur für ein nettes Telefongespräch zahlen. Was an den Nachrichten besonders auffällt: Viele Accounts haben mehrere Millionen Follower und sind mit blauen Häkchen geadelt, was auf die Prominenz der Account-Besitzer hinweist.

Wir haben ein «Best-of» der Nachrichten für dich gesammelt und übersetzt. Das ganze Video kannst du dir weiter oben ansehen.

«Du bist mein Traum, Baby»

Der Insta-User mit zwölf Millionen Followern hält sich mit seinem «Du bist mein Traum Baby» noch zurück, aber warts nur ab.

Er teilt ungefragt seine Wünsche

Ein unbekannter Herr mit sage und schreibe 27 Millionen Followern erzählt der Australierin ungefragt, dass er die Innenseite ihres Po-Lochs küssen wolle. In den Kommentaren des Tiktok-Videos haben sich bereits zahlreiche Fans der Aufgabe verschrieben herauszufinden, wer die sexuell übergriffige Person sein könnte.

15K für ein Telefonat

Wie angekündigt hier also der Dude, der Iggy umgerechnet 13.795 Euro für ein Telefonat angeboten hat. «Ich weiß, dass du das Geld nicht nötig hast, aber deine Zeit ist kostbar, darum möchte ich dir 15K für ein Gespräch mit mir anbieten» und weiter: «Übers Telefon oder gleich hier. Ich überweise dir den Betrag via Cash App.»

Eine gemeinsame Zukunft ist schon geplant

Ein weiteres Goldstück aus Iggys DMs ist ein vermeintlicher Rapper, der Iggy gleich heiraten will. «Ich werde dich beschützen und besser behandeln, als Carti es getan hat», beteuert der mysteriöse Unbekannte und schickt zur Bekräftigung noch ein Paar Emojis hinterher.

Jemand ist hinter ihrem Honig her

Eindeutig zweideutig ist diese Nachricht von einem User mit sechseinhalb Millionen Followern: «Du brauchst einen Winnie Puuh, ich würde dieses Ding wie einen Topf Honig vernaschen.»

Kurz zuvor hat Iggy ihre Single «Sip it» zusammen mit einem passenden Musikvideo releast. Im Clip rappt die 30-Jährige: «Rapper auf meinem Handy, in meinen DMs, sie lassen mich nicht in Ruhe.» Laut Iggy soll das Tiktok-Video ein Follow-Up dazu sein: «Wir müssen anfangen, solche Nachrichten öffentlich anzuprangern. Sie haben es verdient. Ich bin es leid, nett zu sein», schreibt sie in einem Kommentar auf Tiktok.

(L'essentiel/Saskia Sutter)