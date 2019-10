Snoop Dogg performt mit Stripperinnen im College

Am Wochenende trat Snoop Dogg (47) zur alljährlichen Feier der Basketball-Preseason an der Universität von Kansas auf – und schockierte mit seiner Show die Verantwortlichen.

Der US-Rapper hatte nämlich sechs Stripperinnen im Schlepptau, die an Stangen tanzten, mit einer Kanone schoss er Fake-100-Dollar-Scheine ins Publikum und einer seiner Performer lief mit einem Fake-Joint durch die Zuschauerränge und bot den Studenten einen Zug an.

Außerdem performte er Songs wie «Drop It Like It's Hot» in der originalen Version inklusive aller Fluchwörter – nicht wie in den USA üblich in der Radioversion, bei welcher Kraftausdrücke rausgeschnitten werden.

Strafe für den Sport-Verantwortlichen?

Dem Sport-Verantwortlichen der Universität Kansas, Jeff Long (59), droht nun eine Strafe durch die National Collegiate Athletic Association, wie US-Medien schreiben. Er veröffentlichte nun folgendes Statement: «Ich übernehme die volle Verantwortung dafür, dass ich nicht im Voraus alle Details der Show überprüft habe und entschuldige mich bei allen, die sich von der Performance angegriffen fühlten.»

(L'essentiel)