Evelyn Burdecki und Chris Tall in «Supertalent»-​​Jury

Zum ersten Mal seit 2014 besteht die Jury der RTL-Show «Das Supertalent» dieses Jahr wieder aus vier Leuten, wie der Kölner Sender bekanntgegeben hat. Auf Sarah Lombardi (27) folgen 2020 Comedian Chris Tall (29, Bild) und Dschungelcamp-Gewinnerin Evelyn Burdecki. In ihrer Instagram-Story freut sich die 31-Jährige über den neuen Job und meint: «Es ist so eine große Ehre, neben den Top-Juroren Dieter Bohlen und Bruce Darnell zu sitzen. Ich freue mich so sehr, die beiden kennenzulernen.»

Die 14. Staffel der Talentshow, in deren Jury Bohlen (66) seit Beginn und Darnell (62) mit großen Unterbrechungen seit Season zwei sitzen, startet im Herbst.