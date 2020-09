Archie hat einen Spitznamen für seinen Opa Charles

Es ist ein Detail, das ein Insider in einem Interview mit der «Sun» durchsickern ließ, aber es ist zu süß, um nichts darüber zu berichten: Wir wissen jetzt, wie Klein Archie seinen Opa Charles liebevoll nennt.

Aber von vorne: Als Prinz Harry am 15. September seinen 36. Geburtstag feierte, traf sich die royale Familie – minus Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) – offenbar zu einem Chat via Zoom, denn: Die Sussexes haben in den vergangenen Monaten in Kanada gelebt, nun sind sie in die USA gezogen. Die Corona-Pandemie hatte ein Treffen mit Oma und Opa in Europa bisher unmöglich gemacht.

Neben Prinz Harry und Herzogin Meghan (39) sollen auch Queen Elizabeth (94) und Prinz Charles (71) im Call gewesen sein. Meghan hatte einen Kuchen für ihren Mann gebacken, und als Harry die Kerzen ausblasen wollte, eilte der einjährige Sussex-Sprössling seinem Vater zu Hilfe. «Archie brachte sie alle zum Lachen, als er sie auch ausblies», verrät die unbekannte Quelle gegenüber der Sun.

Archie hat einen Spitznamen für seinen Opa

Dann passierte das, was Großvater Charles, der seinen Enkel monatelang nicht in den Armen halten konnte, verzauberte: Archie nennt ihn im Zoom-Call «Pa», eine Abkürzung für das englische «Grandpa». Archie hat noch keinen großen Wortschatz: Laut Us Weekly gehören erst «Dada» für seinen Vater, «Mama», «Buch» und «Hund» dazu – was die Sache mit «Pa» umso bedeutender macht.

Prinz Charles soll laut der Quelle «entzückt» gewesen sein. Übersetzt aus dem steifen Royal-Englischen heißt das wohl: Der Opa ist dahingeschmolzen.

(L'essentiel/Christina Duss)