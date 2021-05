Queen ist «zutiefst bestürzt» über Harrys Angriffe

Wer dachte, dass nach dem Oprah-Winfrey-Interview alles gesagt sei, der wurde in der jüngsten Vergangenheit eines Besseren belehrt. Prinz Harry legte nämlich nicht nur im Podcast «Armchair Expert», sondern auch in der Doku-Serie «The Me You Can’t See» nach und machte seiner Familie große Vorwürfe.

So kritisierte Harry etwa seinen Vater, Prinz Charles, und behauptete, der 72-Jährige habe es nicht geschafft, ihn als Kind vor «Leiden» zu beschützen. Als er um Hilfe für die suizidale Meghan bat, habe man ihm nicht geholfen. «Ich glaubte, dass meine Familie mir helfen wird, aber jedes Mal, wenn ich Hilfe suchte, wurde es mit totalem Stillschweigen ignoriert. Ich erhalte von meiner Familie nicht die Hilfe, die ich brauche», so Harry in der fünfteiligen Oprah-Doku «The Me You Can’t See».

Harry kritisierte den Erziehungsstil der Queen

Zudem sagte Harry, dass sein Vater aufgrund seiner eigenen Erziehung nicht besser wüsste, wie er seinem eigenen Sohn mit mehr Empathie hätte begegnen sollen. «Es war so für mich, also wird es auch für euch so sein», soll der Prinz von Wales laut dem 36-Jährigen ihm und seinem Bruder William (39) in jüngeren Jahren gesagt haben. Zudem sprach Harry von «genetischem Schmerz und Leid», die von Generation zu Generation weitergegeben wurden.

Indirekt kritisierte der Herzog von Sussex damit den Erziehungsstil seiner Großeltern, der Queen (92) und des im April verstorbenen Prinz Philip. Wie ein royaler Insider gegenüber der «Daily Mail» nun berichtet, sei die Monarchin über die «sehr persönliche Kritik» ihres Enkels «zutiefst bestürzt». Und auch Prinz Charles sollen die Aussagen von Harry «sehr verletzt» haben, wie ein weiterer Palast-Mitarbeiter dem britischen «Mirror» verrät.

«Ich lasse mich nicht mehr zum Schweigen bringen»

Was sein eigener Sohn mit den öffentlichen Anschuldigungen bezwecken wolle, begreife Charles nicht. Demnach sei auch das Verhältnis der beiden äußerst zerrüttet. Und der 72-Jährige selbst kann in seiner Position nicht gegen die Vorwürfe Stellung nehmen. Getreu dem Motto der britischen Königsfamilie: «Never explain, never complain» («Erklär dich nicht, beschwer dich nicht»).

Prinz Harry floh mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (39), und dem gemeinsamen Sohn Archie (2) nach Amerika – in die Freiheit. «Ich fühlte mich gefangen und kontrolliert, in Angst – vor den Medien und dem ganzen System, das niemals Diskussionen über solche Traumata zuließ. Doch heute lasse ich mich nicht mehr zum Schweigen bringen», sagt Harry in der Doku-Serie.





