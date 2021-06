Anfang Juli überraschten Bushido (42) und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi mit Baby-News: Die 39-Jährige ist erneut schwanger – diesmal mit Drillingen. Damit werden die beiden schon bald acht Kinder haben.

Das Paar hatte die Neuigkeit auf Instagram geteilt. Wohl auch wegen des Prozesses gegen Bushidos Ex-Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker. Anna-Maria wird bald selbst vor Gericht als Zeugin aussagen, spätestens dann hätte die Öffentlichkeit ohnehin von ihrer Schwangerschaft erfahren.

Jetzt gehen die Ferchichis erneut in die Offensive, indem sie zwei seltene Interviews geben. Sowohl die Zeitschrift «Bunte» als auch die Sendung «RTL Exclusiv Weekend» durfte die Großfamilie in ihrem Zuhause in Berlin besuchen.

Sarah Connor hat sich «kaputt gelacht»

«Wir haben ja bereits fünf Kinder, darunter zweieiige Zwillinge. Aber eineiige Drillinge ist der Wahnsinn», sagt Rapper Bushido in der neuen Ausgabe der «Bunten». Und er verrät: «Das war schon immer mein größer Wunsch. Als wir es erfahren haben, bin ich schier ausgerastet vor Freude und hätte am liebsten die Ärztin und die ganze Praxis umarmt.»

Auch Anna-Marias berühmte Schwester, Sängerin Sarah Connor (41), freut sich auf den dreifachen Familienzuwachs. «Sarah hat sich kaputt gelacht und meinte, ich müsse immer alles toppen», erzählt Anna-Maria. «Drillinge hat in unserer Großfamilie noch niemand.» Anna-Maria hat neben Sarah Connor fünf weitere Geschwister.

Nur der laufende Gerichtsprozess gegen den Abou-Chaker-Clan trübt die Vorfreude auf die bevorstehende Geburt der Drillingsmädchen. Am 21. und 23. Juni will Bushidos Frau selbst vor Gericht aussagen. Wegen ihrer Risikoschwangerschaft hätte sie ein ärztliches Attest und müsste nicht erscheinen – doch sie selbst wolle es so. «Ich sehe es als meine Pflicht an, die Wahrheit zu sagen und meinen Mann und unsere Familie zu beschützen. Ein für allemal.»

Anna-Maria will Bushido «Rücken stärken»

Ähnliches sagt Anna-Maria im RTL-Interview. Sie sehe es als ihre «Verantwortung» auszusagen. «Ich bin die Einzige, die meinem Mann den Rücken stärken kann.» Das komplette Gespräch mit Moderatorin Frauke Ludowig (57) wird erst am Sonntagabend in «Exklusiv Weekend» ausgestrahlt, bereits jetzt gibts aber einen ersten Ausschnitt daraus.

Sie würden versuchen, die Kinder «so gut es geht» vom ganzen Prozess fernzuhalten, so Anna-Maria im Video-Teaser. Mit der Tatsache, dass sie als Familie seit drei Jahren Tag und Nacht unter Polizeischutz stehen, hätten sie sich arrangiert. Als Großfamilie würden sie «einen wunderbaren Alltag» führen. «Sehr geregelt und sehr abgesprochen. Hier passiert viel Gutes.»

(L'essentiel/Katja Fischer)