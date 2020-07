Ed Sheeran will seine Nachbarn loswerden

Rund 63 Millionen Euro soll der Musiker («Shape of you») für Häuser, Wohnungen und Villen ausgegeben haben. 27 Objekte soll er besitzen. Aber damit ist noch lange nicht Schluss – Laut der britischen Boulevardzeitung The Sun will der Sänger nun auch noch sein riesiges Anwesen in Suffolk nordöstlich von London erweitern. Seit fünf Jahren arbeitet er an diesem gigantischen Immobilienprojekt.

Das Stück Land, das Ed Sheeran in Suffolk besitzt, wird von Einheimischen nur noch «Sheeranville» genannt. Er hat dort mehrere Häuser, einen eigenen Pub, einen Swimmingpool, einen Whirlpool, beeindruckende Obst- und Gemüsegärten, Gewächshäuser, ein unterirdisches Kino, ein Fitnessstudio, ein Aufnahmestudio, einen Teich und eine Art Bauernhof für Ziegen, Schafe und Hühner.

Doch der Popstar will mehr: Er hat drei Häuser am Rande seines Anwesens im Wert von rund 4,1 Millionen Euro ins Auge gefasst – weil die und ihre Gärten inmitten seines Landes liegen. «Die Besitzer dieser drei Häuser wissen, dass Ed ihnen den besten Preis machen würde, wenn sie sich entscheiden auszuziehen», berichtete ein Insider der Sun.

(L'essentiel/tha)