Paris Hilton hat sich schon wieder verlobt

Erst vor zwei Jahren platzte die Verlobung mit Chris Zylka, jetzt will sie schon wieder heiraten. Paris Hilton verkündete auf Instagram, dass ihr Freund Carter Reum sie an ihrem Geburtstag mit einem Antrag überraschte. «Ich habe 'Ja' gesagt. 'Ja' für immer. Es gibt niemanden mit dem ich lieber für immer zusammen sein möchte», schwärmt sie in dem Posting.

Der Unternehmer kann es ebenfalls kaum erwarten, Paris zu heiraten: «Ich könnte nicht aufgeregter und glücklicher sein, sie als meine zukünftige Frau und Partnerin an meiner Seite zu haben.» Er kann sich sogar Kinder mit ihr vorstellen: «Sie begeistert mich mit ihrer Freundlichkeit, ihrer Arbeitsmoral, ihrer Authentizität und ihrem Einsatz, die Welt zu einem besseren Ort zu machen – und sie wird das Gleiche als zukünftige Mutter und Ehefrau tun», meinte er gegenüber «People».

Die beiden sind erst seit einem Jahr offiziell ein Paar. Mal sehen, ob diese Beziehung diesmal länger hält...

(L'essentiel/red)