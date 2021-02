Travis und Kourtney sind ein Paar

Die Gerüchte kursierten schon länger: Im Januar verriet ein Insider gegenüber «Us Weekly», dass Reality-TV-Star Kourtney Kardashian (41) und der Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker (45) ein Paar seien. Nun haben Kourtney und Travis eine Romanze bestätigt, indem beide auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts dasselbe Bild von ihren ineinander verschlungenen Händen posteten. Kourtney teilte das Foto kommentarlos, Travis taggte seine neue Freundin.

Das Paar verkehrt seit Jahren in denselben Kreisen und lebt in der gleichen Nachbarschaft in Calabasas, Kalifornien. Bereits im September 2018 kamen die ersten Dating-Gerüchte zwischen Kourtney und Travis auf – damals wurden sie beim gemeinsamen Abendessen in Los Angeles und anschließendem Gottesdienst gesichtet.

Gerüchte selbst gestreut?

Die ersten Gerüchte setzten die beiden übrigens gleich selbst in die Welt: Im Januar postete Kourtney ein Foto von Kris Jenners Pool in Palm Springs. Am nächsten Tag teilte Travis Barker auf Instagram ebenfalls ein Bild aus dem Haus des Kardashian-Familienoberhauptes.

Kourtney Kardashian hat drei Kinder mit ihrem Ex-Mann Scott Disick (37): Mason (11), Penelope (8) und Reign (6). Auch Barker ist bereits dreifacher Vater. Mit seiner Ex-Frau, dem TV-Star Shanna Moakler (45), hat er die 21-jährige Atiana (die Moakler aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe brachte), den 17-jährigen Landon und die 15-jährige Alabama.

(L'essentiel/Christina Duss)