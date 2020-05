Harry nähert sich Bruder William wieder an

Das Verhältnis ist seit Monaten angespannt. «Wir befinden uns auf unterschiedlichen Pfaden», sagte Prinz Harry (35) im vergangenen Herbst über seine Beziehung zu Bruder und Thronfolger Prinz William (37). Mit Harrys und Meghans (38) Rücktritt als hochrangige Royals dürften sich die Fronten zwischen den einst unzertrennlichen Brüdern laufend noch mehr verhärtet haben.

Seit Mai ist Harry nun offiziell keine Königliche Hoheit mehr und lebt mit seiner Frau Meghan und dem einjährigen Archie in Los Angeles. So richtig zurechtgefunden hat er sich bislang aber noch nicht in seinem neuen Leben.

«Er vermisst eine Struktur»

Prinz Harry fühle sich «ruderlos» und vermisse «eine Struktur in seinem neuen Leben», sagt ein Insider der gut vernetzten Zeitschrift Vanity Fair. «Er hat keine Freunde in L.A. wie Meghan, und er hat auch keinen Job.» Er habe in letzter Zeit eine Menge Videocalls geführt und sei sehr damit beschäftigt, «mit Freunden und Kollegen in Kontakt zu bleiben», heißt es.

Darunter auch mit seinem älteren Bruder: Laut Royal-Expertin Katie Nicholl telefonieren Harry und William inzwischen nämlich wieder miteinander. «Es gab eindeutig einige ziemlich große Brüche in dieser Beziehung, aber die Dinge sind besser geworden, und ich weiß, dass William und Harry telefonisch in Kontakt miteinander stehen», sagt die Palast-Insiderin gegenüber Entertainment Tonight.

Auslöser sei die Coronavirus-Erkrankung ihres Vaters gewesen: «Sie führen Videoanrufe miteinander, sie hatten viele Familiengeburtstage. Und ich glaube, die Tatsache, dass es Prinz Charles nicht gut ging, zwang die Brüder, zum Telefon zu greifen und wieder Kontakt aufzunehmen.»

Erdbeerkuchen zum Geburtstag

Eines der vielen Geburtstagskinder war Harrys Sohn Archie: Der jüngste Spross der britischen Königsfamilie feierte vergangene Woche seinen ersten Geburtstag. Und das sehr unglamourös, wie inzwischen bekannt geworden ist.

Mutter Meghan habe ihm einen Erdbeerenkuchen mit Schlagsahne gebacken, Harry habe das Zuhause in Los Angeles mit Luftballons dekoriert, erzählt eine Quelle dem People-Magazin. Gäste seien aufgrund der aktuellen Pandemie keine zu Besuch gekommen – dafür gabs aber umso mehr Videoanrufe.

