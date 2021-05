«Ich werde nach Single-​​Fußballern suchen»

Die 33-jährige Argentinierin Jimena Baron ist ein Instagram-Star, 5,7 Millionen Abonnenten bewundern ihre Fotos im Netz. Bisher war die Schauspielerin und Sängerin mit Ex-Fußballer Daniel Osvaldo liiert, doch das Paar hat sich nun getrennt. Jimena Baron will aber auch in Zukunft einen Fußballer an ihrer Seite, reist dafür extra nach Paris.

Dort wohnt nämlich ihre Freundin Wanda Nara, die mit PSG-Star Mauro Icardi verheiratet ist. Jimena Baron schreibt auf Instagram: «Sobald ich kann, komme ich nach Paris. Ich werde herumlaufen und nach Fußballern suchen, die Single sind.» Ihre Freundin Wanda Nara will sie unterstützen und antwortet: «Pack deine Koffer!» An potenzielle Liebhaber schreibt sie: «Melde dich bei uns, Fußballer!» Ob sie Glück in der Liebe haben wird?

Die Frage ist natürlich auch, wie ernst die 33-Jährige ihre Worte meint. Denn wenn man ihren Instagram-Account durchscrollt, fällt auf: Baron scherzt immer wieder. So postete sie zuletzt ein Video in ihrer Story, das sie am Tanzen zeigt. Dazu schrieb sie: «Wer hat morgen Geburtstag und feiert ihn nicht im Haus des Ex?» Hintergrund dieser Aussage ist die Trennung von Osvaldo, der auch der Vater des gemeinsamen Sohnes ist.

(L'essentiel/heute.at/nih)