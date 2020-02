Prinz Harry holt sich Hilfe in Haarklinik

David Beckham (44) hat es getan. Fußballer-Kollege Wayne Rooney (34) ebenso. Auch Rafael Nadal (33) und Matthew McConaughey (50) sollen obenrum schon nachgeholfen haben.

Jetzt könnte sich ein weiteres prominentes Mitglied in die Liste der Männer mit transplantiertem Haar einreihen: Prinz Harry (35). Der britische Royal soll laut The Sun Ende 2019 die Philip Kingsley Trichological Clinic – eine der renommiertesten Londoner Anlaufstellen für die Bekämpfung von Haarausfall – aufgesucht haben.

«Das Treffen verlief gut»

Der Haarverlust liegt bei Harry in der Familie. Prinz Charles (71) musste sich längst von bedeutenden Teilen seiner Haarpracht trennen, bei Prinz William (37) ist sogar noch weniger übrig – und in den vergangenen Monaten hat es sich auch auf Harrys Hinterkopf zusehends gelichtet. Seit der Hochzeit mit Herzogin Meghan (38) habe sich die kahle Stelle laut einem Experten gar ums Doppelte vergrößert.

Anders als sein Vater und sein Bruder will sich Harry aber offenbar nicht mit einer Halbglatze abfinden. Ob er sich einer Haartransplantation oder einem anderen Verfahren unterzieht, ist nicht klar. Die Klinik sei eine der besten der Welt und biete eine «ganze Reihe verschiedener Behandlungsmethoden» an, zitiert The Sun einen Insider. Das Treffen mit Harry sei jedenfalls «gut» verlaufen. Und: «Harrys Besuch hat viel Aufsehen erregt.»

Tatsächlich scheint seine rote Haarpracht seit seinem Termin Ende 2019 wieder etwas dichter geworden zu sein. Einen Vergleich findest du in der Bildstrecke oben.

(L'essentiel/kfi)