Amber Heard ist heimlich Mama geworden

Nach den Negativ-Schlagzeilen in den letzten Monaten hat Amber Heard nun freudige Nachrichten zu verkünden: Die Hollywood-Schauspielerin ist erstmals Mutter geworden. Oonagh Paige heißt ihre Tochter, die am 8. April via Leihmutter zur Welt kam. Auf Instagram teilt die frischgebackene Mama ihr Babyglück: «Das ist der Anfang vom Rest meines Lebens», schreibt die 35-Jährige zu dem Bild.

«Ich freue mich so darüber, diese News mit euch teilen zu können. Vor vier Jahren habe ich mich dazu entschieden, Mutter zu werden», so Heard weiter. Jetzt wisse sie, was für ein einschneidendes Erlebnis es für eine Frau sei, übers Muttersein nachzudenken. «Es ist ein fundamentaler Teil unseres Schicksals.» Außerdem hoffe sie, dass es bald normal sein wird, dass man «keinen Ring nur für ein Babybettchen» haben muss. Will heißen, dass eine Frau nicht heiraten muss, nur um Kinder zu kriegen.

«Unter meinen Bedingungen»

Ambers Freundin erzählt der «New York Post»: «Es gibt so viele Frauen, die das Gefühl haben, nicht über ihre mangelnde Fruchtbarkeit sprechen zu können. Amber möchte, dass diese Frauen sich unterstützt fühlen und erkennen, dass es viele Möglichkeiten gibt, ein Kind zu bekommen, auch wenn sie unter Fruchtbarkeitsproblemen leiden».

Amber hat den Namen ihrer Tochter sorgfältig ausgesucht: Paige hieß nämlich ihre Mutter, die im Mai 2020 im Alter von 63 Jahren verstorben ist. Die Schauspielerin kann selbst keine Kinder bekommen, deshalb habe sie sich eben für eine Leihmutter entschieden. «Oonagh ist absolut hinreißend und Amber ist ganz vernarrt in sie. Sie wusste immer, dass sie Mutter werden möchte und dass dies ihr größter Wunsch ist. Sie ist der wunderbaren Leihmutter so unendlich dankbar dafür, Oonagh in ihr Leben gebracht zu haben».

(L'essentiel/Saskia Sutter)