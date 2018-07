Für Justin Timberlake ist klar, wer Weltmeister wird

Zwei Shows spielt Justin Timberlake (37) diese Woche in der o2-Arena in London. Die zweite Show fällt just auf den Abend, an dem die englische Nationalmannschaft gegen Kroatien um den Einzug ins Finale der Fußball-Weltmeisterschaft spielt.

Doch JT, der Showbiz-Profi, hat einen Plan: Wie er in einem Instagram-Video (siehe unten) erklärt, öffnet die Venue früher als sonst, damit die Fans das Spiel auf den fürs Konzert aufgestellten Großleinwänden schauen können. «Wir schauen das Spiel alle zusammen. Ich wollt es sehen, ich will es auch sehen», erklärt der US-Sänger.

Bei der ersten Show hat Timberlake zudem vor den Fans klargemacht, wem er in der Schlussphase der WM die Daumen drückt. Sein Fan-Bekenntnis sehen Sie im Video oben.

(L'essentiel/fim)