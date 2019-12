Hollywood-​​Schauspieler Danny Aiello ist tot

US-Schauspieler Danny Aiello ist im Alter von 86 Jahren gestorben, wie TMZ berichtet. Er war in zahlreichen Filmen zu sehen, unter anderem in «Der Pate II» und «Moonstrike». Für seine Rolle in der Komödie «Do the Right Thing» war er 1990 für einen Oscar nominiert.

Laut dem Bericht starb Aiello am Donnerstagabend in einer medizinischen Einrichtung in New Jersey. Er wurde dort wegen einer plötzlichen Erkrankung behandelt. Zuvor hatte er zusätzlich einen Infekt erlitten.

Danny Aiello hinterlässt seine Frau Sandy, mit der er 64 Jahre verheiratet war. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter.

