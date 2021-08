Queen positioniert Anwälte gegen Harry und Meghan

Der Rücktritt von Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (36) als Senior Royals und ihr Umzug in die USA erschütterte das britische Königshaus. Auch wenn es die einzelnen Familienmitglieder nie offen zeigten, soll vor allem Queen Elizabeth und ihr Anfang April verstorbener Ehemann Prinz Philip vom Verhalten ihres Lieblingsenkels enttäuscht gewesen sein. Mit ihren jüngsten Aussagen dürften die Sussexes nun den eigentlich sehr langen Geduldsfaden der Königin aber reichlich überspannt haben. Spricht die Monarchin etwa nun ein Machtwort?

Die Monarchin, die sich eigentlich gerade in ihren wohlverdienten Sommerferien auf Schloss Balmoral befindet, soll nämlich auf den Dauerbeschuss von Meghan und Harry nun reagieren wollen: In Vorbereitung auf neue Attacken aus Montecito – dem US-Wohnort der Sussexes – und in Erwartung auf die Veröffentlichung von Prinz Harrys angekündigter Autobiografie im kommenden Jahr hat die 95-Jährige nun ihr Anwaltsteam eingeschaltet. Das berichtet ein Palast-Insider gegenüber «The Sun».

«Es gibt eine Grenze»

Demnach sollen sich hochrangige Beraterinnen und Berater der Königin aktuell in Gesprächen mit Verleumdungsexpertinnen und -experten befinden. «Genug ist einfach genug», so der Royal-Insider. Und weiter: «Es gibt eine Grenze dessen, was hinter den Palastmauern hingenommen und akzeptiert wird und die Queen, aber auch der Rest der königlichen Familie kann das nur bis hierher ertragen. Harry und Meghan werden darauf aufmerksam gemacht, dass weitere Angriffe nicht toleriert werden.»

Laut der britischen Zeitung soll das königliche Anwaltsteam bereits in Erwägung ziehen, rechtliche Abmahnungen gegen den Buch-Verlag Penguin Random House, die Harrys Autobiografie veröffentlichen werden, einzuleiten. «Es wird befürchtet, dass Harry und Meghan mit unabsehbaren Enthüllungen ihre Buch-Verkaufszahlen nach oben treiben wollen. Das juristische Team der Royals spricht mit Anwaltsfirmen, die auf Verleumdungsklagen und Datenschutz spezialisiert sind», teilt die Quelle zudem mit. «Wenn jemand im Buch namentlich genannt und direkt angeklagt würde, könnte das eine Verleumdung sein und auch sein Recht auf ein privates Familienleben verletzen.»

(L'essentiel/Katrin Ofner)