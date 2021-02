Barbara Meier freut sich über ihre «neuen» Brüste

Barbara Meier, Model und Ehefrau des österreichischen Unternehmers und Investors Klemens Hallmann, hat in einem Video-Interview mit der «Bild» für Aufregung gesorgt. In «Stadt Land Bild» wurde die 34-jährige Mutter einer kleinen Tochter nämlich vom Moderator auf das viele «Holz in der Hütte» im Hintergrund des Bildes angesprochen, was zu viel Gelächter bei den Anwesenden führte.

Und die Gewinnerin der zweiten Staffel von «Germany's Next Topmodel» gab offen zu: «Ich still ja gerade! Deswegen freue ich mich, weil ich hab ja endlich wirklich mal Holz vor der Hütte. Das kannte ich ja gar nicht und deswegen freue ich mich über sowas.»

Gegenüber «Stadt Land Bild» erklärte die 34-Jährige dann auch noch, dass sie gerade in einem Hotel sei, da sie gerade «Proben für einen Film» habe. «Also bei uns zu Hause liegt nicht so viel Holz herum», schmunzelte Meier weiter und hatte damit die Lacher auf ihrer Seite.

(L'essentiel/wil)