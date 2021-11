Comedian Enissa Amani drohen 40 Tage Gefängnis

«Gegen mich ist ein Haftbefehl ausgestellt», teilte Enissa Amani Anfang Woche auf Twitter mit. Grund dafür ist eine juristische Auseinandersetzung, die nun seit zweieinhalb Jahren andauert. Der Comedian drohen 40 Tage Gefängnis, weil sie im März 2019 den AfD-Politiker Andreas Winhart (38) beleidigte, nachdem dieser sich in einer Wahlkampfveranstaltung rassistisch äußerte und gegen Geflüchtete hetzte.

So benutzte der Landtagsabgeordnete das N-Wort, behauptete, dass Menschen aus Afrika die Zahl an HIV-, Krätze- und TBC-Fällen in seinem Landkreis erhöhen würden und bezeichnete albanisches Pflegepersonal als potenzielle Diebinnen und Diebe. Amani wetterte daraufhin in einem Instagram-Video gegen Winhart und bezeichnete ihn als «Bastard» sowie «elenden Rassisten», der «weggesperrt gehört».

Amani verweigert Geldstrafe aus Protest

Ursprünglich ist die 37-Jährige nach einer Anzeige von Winhart zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Aus Protest weigert sich die Deutsche mit iranischen Wurzeln jedoch, diese zu zahlen, weswegen ihr nun ein Freiheitsentzug droht. Ihr Protest richte sich laut eigener Aussage nicht gegen die Geldstrafe an sich, sondern die Tatsache, dass Winhart keine Konsequenzen für seine Aussagen tragen müsse.

Auf Twitter betont Amani, dass sie ihre Geldstrafe als «vergleichsweise gering» einschätzt und selbst der Meinung sei, dass ihre «Beleidigungen geahndet werden müssen». Sie «möchte aber wissen, warum so eine Volkshetze komplett ungeahndet und straffrei davonkommt» und werde erst zahlen, wenn es auch für Winhart Konsequenzen gebe.

Obwohl damals eine Gruppe von rund 20 Personen bei der Staatsanwaltschaft Traunstein gegen ihn einen Strafantrag wegen Volksverhetzung einreichte, wurden die Ermittlungen gegen den Politiker eingestellt. So sind seine Aussagen laut Staatsanwaltschaft zwar als beleidigend und beschimpfend, aber nicht als volksverhetzend einzustufen.

«Manche Dinge brauchen Mut»

«Meine Eltern, meine Liebsten und mein Team wollen das alle schnell zahlen, aber ich habe es allen verboten», erklärt Amani ihren Followerinnen und Followern auf Twitter und sucht Rat: «Soll ich das durchziehen und die Freiheitsstrafe in Kauf nehmen? Bitte nicht vorsichtig und reglementiert denken, manche Dinge brauchen Mut, manche Dinge brauchen klare Präzedenzen.»

Amani erhielt daraufhin viel Mitgefühl und Unterstützung und bedankte sich Dienstagabend in ihrer Insta-Story. «Eure Gedanken helfen mir gerade sehr. Ich fühle mich sehr beschützt», so die Aktivistin. Die Meinungen der Leute seien zudem sehr gespalten. Während einige finden, dass sie aus Selbstschutz die Geldstrafe zahlen solle, halten andere es für eine bessere Idee, durch die Haftstrafe ein Zeichen zu setzten. Ob und wie sich Amani schlussendlich entschieden hat, ist nicht bekannt.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)