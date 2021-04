Enkelin Louise erbt Prinz Philips geliebte Ponys

Prinz Philip hat seine geliebte Pferdekutsche und zwei Ponys an eine seiner Enkelinnen vererbt. Wie die «Daily Mail» weiß, soll Lady Louise, die Tochter von Prinz Edward (57) und Gräfin Sophie (56), die Glückliche sein. Das kommt nicht von ungefähr: Die 17-Jährige und ihr Großvater teilten die Leidenschaft für Pferde und den Kutschensport. 2019 belegte Lady Louise etwa den dritten Platz bei einem Kutschenfahr-Wettbewerb.

Der am 9. April mit 99 Jahren verstorbene Philip war ebenfalls ein erfolgreicher Pferdesportler. So gehörte er in jungen Jahren zu den besten britischen Polospielern. Als Vierspänner-Fahrer – ein Sport, mit dem er erst im Alter von 50 anfing – war er Mannschafts-Weltmeister und im Einzel WM-Sechster. Er habe dem Sport bei Geländefahrten so manch kostbare Kutsche aus dem königlichen Museum geopfert, heißt es.

Die Kutsche war an der Beerdigung zu sehen

Teil der Trauerprozession an Philips Beerdigung am vergangenen Samstag war auch eine von Prinz Philip entworfene Pferdekutsche mit seinen zwei Ponys Balmoral Nevis und Notlaw. Auf dem Kutschensitz befanden sich eine Mütze, ein paar Handschuhe und eine Decke des Duke of Edinburgh.

Lady Louise gehörte zu den jüngsten Gästen der Trauerfeier. Die 17-Jährige trug an ihrem schwarzen Kleid einer Reiterbrosche – eine Hommage an ihren Großvater.

(L'essentiel/Christina Duss)