GNTM-​​Model Kasia Lenhardt stirbt mit 25 Jahren

Das Model Kasia Lenhardt ist laut der «Bild»-Zeitung im Alter von 25 Jahren in Berlin verstorben. Sie hinterlässt einen Sohn. 2012 wurde sie durch Heidi Klums Model-Show «Germany's Next Topmodel» bekannt, wo sie in der siebten Staffel den vierten Platz erreichte. Wie die «Bild» weiter berichtet, gibt es laut der Polizei bei ihrem Tod keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Suizid-Gedanken? Unter Plagen Sie sich manchmal mit? Unter prevention-suicide.lu finden sie eine Liste von Einrichtungen, die akutpsychiatrische Versorgung und Krisenintervention in Luxemburg betreiben und Sie bei Bedarf an andere Hilfsstellen verweisen können.

Öffentliche Schlammschlacht mit Bayern-Star Boateng

Lenhardt stand in den letzten Tagen im Zentrum der deutschen Boulevard-Schlagzeilen. Fußball-Weltmeister Boateng rechnete in einem Interview knallhart ab mit seiner Ex-Freundin, nachdem er sich am 2. Februar öffentlich von ihr getrennt hatte: «Kasia wurde meine Freundin, indem sie die Beziehung zu meiner Ex-Freundin Rebecca und meiner Familie zerstörte und mich erpresste.» Die 25-Jährige habe etwa gedroht, seine Karriere zu ruinieren. «Ich hoffe, dass sie Hilfe bekommt, die sie dringend braucht.»

Das Model konterte auf Instagram: «Sprachlos. Wir sind alle sprachlos, meine Familie, unsere Freunde. Wir sind alle sprachlos.» Und weiter: «Bitte gebt mir Zeit. Ich werde mich wehren, denn so hintergangen und benutzt und belogen wurde ich noch nie.» Nun ist die 25-Jährige tot.

(L'essentiel/wed)