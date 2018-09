Schneid dir endlich mal die Haare, Justin!

Artikel per Mail weiterempfehlen

Große Aufregung letzten Freitagabend: Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) wurden beim Gang aufs New Yorker Standesamt geknipst. Haben der Sänger und das Model etwa heimlich geheiratet? «Nein», hieß es am Samstagmorgen vonseiten Hailey.

Aber: Die beiden haben sich laut TMZ.com die Ehezulassung abgeholt. Und nach New Yorker Gesetz muss danach innerhalb von 60 Tagen geheiratet werden, sprich Justin und Hailey trauen sich wohl noch dieses Jahr – sonst müssten sie die Erlaubnis erneut beantragen.

In diesen zwei Monaten hat Justin noch eine Menge zu tun: Er will bis zur Hochzeit die US-Staatsbürgerschaft erhalten, muss einen Trauzeugen finden und – am allerwichtigsten – die Fäden auf seinem Kopf müssen weg.

Die sieben dringendsten To-dos vor dem großen Tag zeigen wir dir oben im Video.

(L'essentiel/shy)